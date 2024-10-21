عقده ينتهي في الصيف.. ماذا قال فان دايك عن مستقبله مع ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدافع الهولندي فان دايك إنه يجري محادثات مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تجديد العقد بين الطرفين، الذي ينتهي في ختام منافسات موسم 2025/2024.

فان دايك، أحد الركائز الأساسية في صفوف "الريدز" وقد شارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم، تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، عن مستقبله مع نادي ليفربول: "أستطيع أن أقول إن المناقشات جارية بالتأكيد، لكنني لا أعرف، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "أركز بشكل كامل على ليفربول، وأريد الفوز بالمباريات التي تنتظرني ولا شيء غير ذلك، لا أعرف ما الذي سيحمله المستقبل في الوقت الحالي، كل ما أستطيع قوله هو أن المناقشات (من أجل تجديد العقد) بدأت وسنرى".

وتابع فان دايك: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، بدنيًا وعقليًا وأستمتع بوقتي، المناقشات جارية مع الأشخاص المناسبين وعندما يحين وقت اتخاذ القرار أو أي شيء آخر، أعتقد أنكم (وسائل الإعلام) ستعرفون ذلك أيضًا".

وأوضح المدافع الهولندي: "الآن كل الالتزام والتركيز منصبان على ليفربول، وتحقيق النجاح هذا الموسم، لذا سنرى".

على غرار فان دايك، ينتهي عقد اللاعب محمد صلاح وزميله ترنت ألكساندر أرنولد في الصيف المقبل.