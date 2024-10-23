نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بخمسة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان نادي بوروسيا دورتموند أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدفين عن طريق جيمي بينو ودونيل مالين، قبل أن ينجح "الميرنغي" في قلب الطاولة على منافسه ويسجل 5 أهداف في الشوط الثاني بأقدام فينيسيوس جونيور (ثلاثية) ولوكاس فاسكيز وأنطونيو روديغر.

في الجولة ذاتها، تغلّب نادي أرسنال الإنجليزي على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف نظيف، في مباراة احتضنها استاد الإمارات.

وتفوّق نادي إسي ميلان الإيطالي على نادي كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لواحد، ونادي موناكو الفرنسي على نادي النجم الأحمر الصربي بخمسة أهداف لواحد، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على مضيفه شتورم غراتس النمساوي بثنائية.

فيما انتصر أستون فيلا الإنجليزي على نادي بولونيا الإيطالي بهدفين، وبذات النتيجة نادي جيرونا الإسباني على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، فيما تجاوز نادي شتوتغارت الألماني عقبة نادي يوفنتوس الإيطالي بهدف وحيد.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه آيندهوفن الهولندي.