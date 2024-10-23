(CNN) -- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن رسالة قال إنه تلقاها من نجم التنس، الإسباني رافائيل نادال، الأربعاء، بعد تداول تصريحات منسوبة له أغضبت عددا من السعوديين مؤخرا.

وكتب آل الشيخ في حسابه عبر منصة إكس، تويتر سابقًا: "هذا نص رسالة بعثها لي نادال من يومين ... لا تصدقوا الشائعات المغرضة ... هناك حمله شعواء معروف من وراءها لكل نجم يأتي للمملكة أو محب للمملكة... وللاصطياد في الماء العكر ... هناك من لا يعجبهم التقدم الكبير في بلدنا الغالي من الرؤية المباركة لقائدنا الملهم".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قائلا: "البطولة نجحت نجاح أغاض الكثير وتعب الكثير ... لا تنساقوا وراء الإشاعات ولو كان أحد من الذين أتوا في كل المجالات غير محب لنا لكنت أول المتصدين له".

وأضاف آل الشيخ: "رافا نادال لديه مشروع طموح وكبير للتنس في بلدنا وبيحققه ان شاء الله ... ونوفاك جالسين نتفاوض معه ايضاً في مشروع كبير... استمتعوا ببلدكم وفيه مفاجآت كبيره في الطريق في كذا مجال".

وشارك نادال في بطولة " Six Kings Slam exhibition" التي أُقيمت في الرياض هذا الشهر وخسر فيها امام مواطنه كارلوس ألكاراز وغريمه، نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش.

وتداول بعض مستخدمي "إكس" في السعودية على مدار الأيام القليلة الماضية تصريحات أدلى بها نادال خلال حوار أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية بعد مشاركته بالبطولة في الرياض، إذ أغضبت تصريحاته قطاعا من الجماهير في حين رأى البعض الآخر أن التصريحات أُسيء فهمها.