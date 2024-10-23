دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي النادي الأهلي مع منافسه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، على أرض استاد محمد بن زايد، في التاسعة (بتوقيت دبي) والثامنة (بتوقيت مكة) من مساء الخميس المقبل.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تغلّب على سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، ضمن الدور نصف النهائي، فيما تفوّق فريق "الفارس الأبيض" على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

في آخر مواجهة بينهما وتحديداً في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، تفوّق نادي الزمالك على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1/1.

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب كأس السوبر المصري بواقع 14 مرة، ثمّ غريمه التقليدي "الفارس الأبيض" بـ4 مرات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم نهائي المسابقة، المقامة في الأراضي الإماراتية، لصالحه، فما رأيك؟