دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك، الثلاثاء، أنه سيفتح تحقيقا "موسعا وعاجلا" حول الأحداث التي واكبت مباراة الفريق مع نظيره بيراميدز، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري، المقامة في الإمارات.

وقال الزمالك، في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر المصري".

وأضاف: "يُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة، ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون والروح الرياضية، ورفض أي تجاوز أو خروج عن القانون".

وتابع: "تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قِبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مصرية، من بينها بوابة صحيفة الأهرام الحكومية، أن 3 لاعبين من نادي الزمالك، نبيل عماد "دونجا" ومحمد صبحي ومصطفى شلبي، دخلوا في مشادة مع أحد رجال أمن استاد آل نهيان الذي احتضن مباراة "الفارس الأبيض" مع بيراميدز، وانتهت بتفوق الأول بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 عقب التعادل 1/1، الأحد الماضي.

فيما كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الاثنين، أن هناك لاعبين من الفريق تم توقيفهم في قسم الشرطة في أبوظبي، دون الكشف عن هويتهم وسبب توقيفهم.

ومن المقرر أن يلعب نادي الزمالك مع غريمه التقليدي، الأهلي، في المباراة النهائية من المسابقة، على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس المقبل.