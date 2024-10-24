دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي برشلونة الإسباني على منافسه بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف "الفريق الكتالوني" عن طريق رافينيا، الذي برز بقوة إذ نجح في تسجيل ثلاثية (هاتريك)، وروبرت ليفاندوفسكي، فيما أحرز هاري كين هدف فريق "البافاري" الوحيد.

في الجولة ذاتها، تغلّب نادي ليفربول الإنجليزي على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدف داروين نونيز، في مباراة احتضنها ملعب "ريد بول أرينا".

وتفوق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بخماسية، ونادي ليل الفرنسي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لواحد، وبذات النتيجة، نادي فاينورد الهولندي على نادي بنفيكا البرتغالي، بينما انتصر دينامو زغرب الكرواتي على نادي ريد بل زالتسبورغ النمساوي بثنائية، ونادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي يانغ بويز السويسري بهدف وحيد.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة نادي أتالانتا الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي، والإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مواجهة نادي ستاد بريست الفرنسي وضيفه باير ليفركوزن الألماني.