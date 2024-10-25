دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة للاعب الأهلي، إمام عاشور، ولاعب الزمالك، حمزة المثلوثي، تظهر الروح الرياضية بينهما، على هامش مواجهة الفريقين في نهائي مسابقة كأس السوبر المصري، الخميس.

وبيّنت اللقطة احتكاك بين المثلوثي وعاشور خلال تنافسهما على الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسقط لاعب فريق "المارد الأحمر" أرضاً، وحينها تعانقا على الفور، إذ ابتعدا عن الغضب واستفزاز بعضهما.

كما شُوهد إمام عاشور (26 عاماً) وهو يصافح ويعانق زملائه السابقين في فريق "الفارس الأبيض" خلال المباراة، إذ سبق وأن لعب لنادي الزمالك بين عامي 2019 و2023.

وتفوّق عاشور ورفاقه على زملاء حمزة المثلوثي بركلات الترجيح بنتيجة 6/7، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليظفر النادي الأهلي بلقب المسابقة التي أقيمت على الأراضي الإماراتية هذا العام.