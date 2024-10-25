كان يهتف اسمه ويبكي.. رونالدو يطلب معلومات عن مشجع للنصر

(CNN)-- طلب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، من متابعيه أن يبحثوا له عن مشجع لنادي النصر كان يهتف اسم النجم البرتغالي وهو يبكي خلال حضوره لمباراة لـ"العالمي".

ونشر رونالدو مقطع فيديو للمشجع وهو يبكي ويهتف اسم "رونالدو" مع الجماهير خلال المباراة.

وعلق النجم البرتغالي على المقطع بالقول عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أبحث عنه! سأقدر لكم توفير أي معلومات عنه".

وغاب رونالدو عن مباراة فريقه أمام الخلود في دوري روشن للمحترفين، الجمعة، لأسباب ذكرت وسائل إعلام أنها عائلية.

ونشرت شريكة النجم البرتغالي، جورجينا، صورة عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على "إنستغرام" أعلنت خلالها عودتها إلى المنزل بعد قضاء أربعة أيام في المستشفى بسبب التهاب رئوي، وقيل إن رونالدو غاب عن مباراة الخلود للبقاء مع جورجينا.