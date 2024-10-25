السعودية.. احتفاء رونالدو بذكرى تأسيس نادي النصر يشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفاء بذكرى تأسيس نادي النصر السعودي، الذي يصادف يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، مما أثار تفاعلاً.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صوراً له بقميص "العالمي"، وكتب بمناسبة مرور 69 عاماً على تأسيس الفريق، الخميس: "عيد ميلاد سعيد للنصر، فخور بأن أكون جزءاً من العائلة".

وأعاد اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً نشر فيديو نشره حساب نادي النصر بهذه المناسبة.

وكان كريستيانو قد انضم للنادي السعودي في بداية يناير/ كانون الثاني 2023، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 67 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ويستعد رونالدو ورفاقه لمواجهة نادي الخلود، على أرض ملعب الأخير، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري "روشن".