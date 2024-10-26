دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إيميرك لابورت، مدافع نادي النصر، إنه في حالة جيدة، بعد أن تعرضه للإصابة خلال مباراة بين "العالمي" والخلود، على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان لابورت قد سقط أرضًا وأمسك بركبته، قبل أن يُستبدل ويدخل زميله محمد آل فتيل بدلاً عنه، في الدقيقة 35 من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3.

وعندما سأله أحد متابعيه على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن حالته الصحية، أجابه قائلاً: "استيقظتُ للتو و أشعر بالراحة، مستعد للعب مرة أخرى، حبيبي".

وكان ستيفانو بيولي، مدرب "العالمي"، قد قال في مؤتمر صحفي عقب مباراة الخلود، إنه لا يعرف شيئًا عن إصابة إيميرك لابورت، موضّحًا "لم يصل التقييم النهائي حول إصابة المدافع حتى الآن".

ويعتبر لابورت أحد أبرز العناصر الأساسية في نادي النصر، وساهم بتحقيق الفريق لنتائج إيجابية خلال الآونة الأخيرة.