دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، عددًا من القرارات بعد عدم إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا، التي كان من المقرر أن تلعب في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

كان "كاف" قد ألغى المباراة التي كان من المفترض أن تقام على أرض ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بسبب الأحداث التي سبقتها، إذ حينها أعلن منتخب نيجيريا انسحابه من المواجهة وعودة بعثته إلى البلاد، بسبب مزاعم عن سوء استقبال الفريق لدى وصوله للأراضي الليبية، ومن ذلك تحويل مسار طائرة البعثة إلى مطار آخر.

آنذاك، فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي تحقيقًا حول ماحدث، في حين نفى الاتحاد الليبي مزاعم تعرض بعثة منتخب نيجيريا للإساءة، قائلاً: "نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".

بعد إنهاء التحقيق، قررت لجنة الانضباط في "كاف" ما يلي:

-خالف الاتحاد الليبي لكرة القدم المادة 31 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى المادتين 82 و151 من قانون الانضباط لـ "الكاف".

-خسارة منتخب ليبيا بنتيجة 0/3.

-مُطالبة الاتحاد الليبي لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، على أن يتم دفع الغرامة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بهذا القرار.