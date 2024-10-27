أخوان يلعبان ضدّ بعضهما.. وهذا ما فعلاه على هامش مباراة إنتر ويوفنتوس

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، مع شقيقه كيفرين، متوسط ميدان يوفنتوس، على هامش مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، الأحد، في الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

قبل صافرة البداية وخلال عمليات الإحماء، توجه ماركوس نحو شقيقه كيفرين وحرص على عناقه والحديث معه.

وتعد مواجهة الأخوين، ماركوس وكيفرين، نادرة الحدوث في لعبة كرة القدم على مر التاريخ، إذ لم تشهد اللعبة الكثير من المواجهات بين لاعب وشقيقه.

وبدأ ماركوس (27 عامًا) المباراة منذ دقيقتها الأولى، فيما جلس كيفرين (23 عامًا) على دكة بدلاء يوفنتوس، قبل أن يدخل للمستطيل الأخضر كبديلٍ عند الدقيقة 83.

وانتهت مواجهة إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس بالتعادل 4/4، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الكالتشيو في موسم 2025/2024.