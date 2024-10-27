دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي أدان فيه أي نوع من العنصرية أو الكراهية للأجانب أو العنف في كرة القدم، بعد مزاعم عن تعرض لاعب برشلونة، لامين يامال، للإساءة العنصرية خلال الكلاسيكو، السبت الماضي.

ذكرت تقارير أن بعض جماهير فريق "الميرنغي" في ملعب "سانتياغو برنابيو" قد أطلقت عبارات مسيئة ضدّ يامال، على هامش احتفال اللاعب بهدفه، في المباراة التي انتهت بفوز "الفريق الكتالوني" برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وقال ريال مدريد في بيانه، الأحد: "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوك الذي ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف بشدة للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أركان الملعب".

وأضاف: "لقد فتح النادي تحقيقاً من أجل تحديد موقع وهوية مرتكبي هذه الإهانات المروعة والشائنة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".

وكان لامين يامال قد قال للصحفيين عقب المباراة: "إنك تستمتع حقاً عندما تسمع أصوات مشجعيك أكثر من أصوات منافسيك في ملعبهم، الفوز في الكلاسيكو مهم للغاية، لكنه ثلاث نقاط فقط، وعلينا أن نفكر في مباراة إسبانيول المقبلة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".