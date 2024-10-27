نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مباراة بين ناديه الهلال ونادي التعاون، التي أقيمت على أرض ملعب "المملكة أرينا"، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

لم يكن نيمار في قائمة "الأزرق الهلالي" لهذه المباراة، بل تواجد برفقة عائلته في المدرجات، لمتابعة المواجهة التي انتهت بفوز زملائه بهدفين مقابل لا شيء.

وتفاعل نيمار دا سيلفا، الذي كان يرتدي الثوب السعودي، مع هدفي نادي الهلال، إذ انتابته فرحة عارمة وصفق للاعبين.

ووجهت جماهير "الأزرق الهلالي" التحية لنيمار، قبل أن يبادلها البالغ من العمر 32 عاماً التحية.

وكان اللاعب البرازيلي قد عاد مؤخراً إلى المستطيل الأخضر، إذ غاب عن الملاعب لقرابة عام، عقب خضوعه لعمل جراحي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.