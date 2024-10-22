دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر نيمار دا سيلفا للمرة الأولى بقميص نادي الهلال السعودي منذ قرابة عام، عندما شارك في مواجهة "الأزرق الهلالي" ونادي العين الإماراتي، على أرض استاد هزاع بن زايد، الاثنين.

ودخل اللاعب البرازيلي للمستطيل الأخضر عند الدقيقة 77 من زمن المباراة، بدلا عن زميله ناصر الدوسري.

وفاز نيمار ورفاقه على مضيفهم العين بنتيجة 4/5، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2024.

وعقب المباراة، تحدث اللاعب الذي تعرض لإصابة بالغة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مما تسبب في غيابه عن الملاعب، لحساب نادي الهلال الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال نيمار دا سيلفا: "أشعر بحالة جيدة، إنه أمر صعب للغاية، لدينا دائما فريق جيد، أنا سعيد جدا، أنا عدت مرة أخرى".

فيما قال مدرب فريق "الأزرق الهلالي" جورجي جيسوس، عن عودة نيمار في مؤتمر صحفي، بعد صافرة النهاية: "الطرد اليوم (إذ تم طرد المدافع علي البليهي) لم يساعد نيمار، إذ كان بحاجة إلى كثافة هجومية في خط المقدمة، مشاركته كانت فيها بعض المخاطر ولكن يجب أن نجهزه على مستوى عال".