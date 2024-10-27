نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فرض عقوبات على نادي الزمالك المصري، بعد أحداث شهدها نهائي كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان الزمالك قد تغلب على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 عقب نهاية المباراة بالتعادل 1/1، ليظفر بلقب المسابقة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط في "كاف" كما يلي:

-إيقاف لاعب الزمالك، ناصر منسي، 3 مباريات في بطولات الأندية الإفريقية إضافة إلى تغريمه بمبلغ 10 آلاف دولار، بسبب قيامه بحركة استفزازية مما يعد انتهاك للمادة 147 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد.

-إيقاف لاعب الزمالك، محمود عبد الرازق (شيكابالا)، 3 مباريات في بطولات الأندية الإفريقية وتغريمه بمبلغ 10 آلاف دولار، بسبب سلوك غير رياضي، مما يعتبر انتهاك للمادة 82 من قانون الانضباط للاتحاد.

-فرض غرامة مالية على نادي الزمالك، قدرها 300 ألف دولار أمريكي، بسبب سوء سلوك الفريق ومسؤوليه، مع وقف التنفيذ بالنسبة لمبلغ 100 ألف دولار من الغرامة، بشرط عدم إدانة فريق الزمالك بارتكاب مخالفة مشابهة خلال منافسات الأندية الإفريقية لموسم 2025/2024.

وتواصلت CNN بالعربية مع نادي الزمالك للتعليق على هذه العقوبات، لكن لم تتلقَ أي رد إلى الآن.