موعد حفل جوائز الكرة الذهبية ومكان إقامته والمرشحان الأوفر حظا للفوز

نشر الاثنين ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية مساء الإثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس، وسط توقعات بتتويج لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة وبدرجة أقل النجم الإسباني لمانشستر سيتي، رودري.

فبعد موسم تُوج فيه الريال بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الممتاز، ولعبه دورا بارزا في فوز "الملكي" باللقب الأوروبي يبدو أن "فيني" المرشح الأول لتحقيق الكرة الذهبية.

ويُنافس رودري أيضا على الجائزة، بعد تحقيق لقب كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا وتألقه في حملة فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيُقام الحفل في مسرح Théâtre du Châtelet بالعاصمة الفرنسية عند الساعة 8:45 بتوقيت وسط أوروبا أي الساعة 10:45بالتوقيت المحلي للسعودية و11:45 بالتوقيت المحلي للإمارات العربية المتحدة.

وفي حال فوزه بها، سيكون "فيني" أول لاعب برازيلي يُحقق الجائزة منذ نجم ميلان وريال مدريد السابق، ريكاردو كاكا، أما إن حققها رودري فسيكون ثاني لاعب إسباني يُتوج بها بعد نجم برشلونة الراحل لويس سواريز عام 1960.