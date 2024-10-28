بعد نتائج مخيبة للآمال.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل تين هاغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، الاثنين، رحيل المدير الفني الهولندي إريك تين هاغ عن منصبه.

وقال نادي مانشستر يونايتد، في بيانه: "نحن ممتنون لإريك على كلّ ما فعله خلال فترة وجوده معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وكشف مانشستر يونايتد عن تعيين رود فان نيستلروي كمدرب مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب بصفة دائمة.

وكان تين هاغ (54 عامًا) قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في أبريل/ نيسان 2022، وقاده لتحقيق لقبين محليين، هما: كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء قرار رحيل المدرب بعد أن عانى الفريق من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم، إذ يقع في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، بعد الفوز في 3 مباريات مقابل الخسارة في 4 والتعادل في اثنتين.

وفاز نادي مانشستر يونايتد، تحت قيادة إريك تين هاغ، في مباراة واحدة فقط في آخر 8 مباريات خاضها بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.