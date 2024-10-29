للمرة الثانية.. القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

نشر الثلاثاء ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عام 2023، الذي أقيم في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، الثلاثاء.

واختار اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء لاعب نادي السد ومنتخب قطر لنيل جائزة الأفضل، على حساب الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ-وو.

ونجح عفيف بالفوز في هذه الجائزة للمرة الثانية بمسيرته الكروية، إذ سبق أن ظفر فيها في عام 2019.

كان أكرم عفيف قد قاد منتخب قطر إلى الظفر بلقب كأس آسيا 2023، إذ حظي بجائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة الهدّاف برصيد 8 أهداف، إلى جانب امتلاكه 3 تمريرات حاسمة.

كما حقق عفيف (27 عامًا) مع نادي السد لقبي الدوري القطري وكأس الأمير في موسم 2024/2023.