نشر الاثنين ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين.

وظفر الإسباني رودري بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب كرة القدم للرجال، فيما توّجت الإسبانية أيتانا بونماتي بذات الجائزة، كأفضل لاعبة كرة القدم للسيدات.

ونال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، بينما فاز الإسباني لامين يامال بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وحصد الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي جائزة "غيرد مولر" كأفضل هدّاف، والإسبانية جينيفر هيرموسو بجائزة "سقراط" للأعمال الخيرية.

وتوّج الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب كرة قدم للرجال، والبريطانية إيما هايز بجائزة أفضل مدربة كرة القدم للسيدات.

وتمّ اختيار ريال مدريد الإسباني كأفضل فريق كرة قدم للرجال، وبرشلونة الإسباني كأفضل فريق كرة قدم للسيدات.