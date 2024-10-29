رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

نشر الاثنين ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز لاعب منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، بجائزة الكرة الذهبية 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة القدم للرجال، خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين.

وتفوّق متوسط الميدان، البالغ من العمر 28 عاماً، على 29 لاعباً قد تم ترشيحهم لنيل جائزة "بالون دور" هذا العام.

وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى على مر تاريخ مسيرته الكروية.

في موسم 2024/2023، لعب رودري 50 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 9 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ومع نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).