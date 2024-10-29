دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب لاعب منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، عن سعادته بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة القدم للرجال، الاثنين.

وتفوّق رودري، البالغ من العمر 28 عاماً، على البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي وقع في المركز الثاني، وعلى الإنجليزي جود بيلينغهام، صاحب المركز الثالث.

وقال رودري حول تفوقه على ثنائي ريال مدريد، فينيسيوس وبيلينغهام: "هما لاعبان مذهلان على أعلى مستوى، صغار السن للغاية، لديهما كلّ المستقبل بين أيديهما، أنا فخور جداً باختياري كأفضل لاعب أمام هؤلاء اللاعبين، أود أن أشكر الأشخاص الذين أدركوا قيمتي في اللعبة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وعن فوزه بالجائزة، ذكر: "ليلة لا تصدق بالنسبة لي، أحاول التحسن كلّ يوم، وأحاول رفع مستوى أدائي، كنتُ لاعب وسط تقليدي، لكنني أدركت أنني يجب أن أتحسن في الثلث الأخير من الملعب، التمريرات الحاسمة، الأهداف، ولهذا السبب زاد تواجدي".

وتابع قائلاً: "إنه دور لاعب الوسط الدفاعي الحديث، عليك أن تكون مثل المهاجم، هذا هو المفتاح، أن تتحسن كل يوم، لا يعرفني الناس كثيراً، أنا مجرد رجل عادي، أحاول أن أكون شخصاً جيداً وقائداً، أحاول التحسن والتعلم كلّ يوم، أنا شخص هادئ حتى أغضب".

ويعد رودري أول لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية، منذ الراحل لويس سواريز في 1960.