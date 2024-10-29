دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاطع نادي ريال مدريد الإسباني حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، إذ لم يحضر أي فرد من النادي في مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين.

وقرر فريق "الميرنغي" عدم الحضور بعد أن علم بشكل مسبق أن لاعبيه المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال قد خسروا الجائزة لصالح متوسط الميدان الإسباني رودري.

وقال ريال مدريد لوكالة "فرانس برس" في بيان: "إذا كانت معايير الجائزة لا تؤهل فينيسيوس للفوز بها، فإن نفس المعايير يجب أن تؤهل داني كارفخال للفوز بها"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف النادي: "بما أن الأمر لم يكن كذلك، فمن الواضح أن مقدمي الجائزة لا يحترمون ريال مدريد، وريال مدريد لا يذهب إلى حيث لا يحظى بالاحترام".

وأُعلِن في الحفل عن وقوع فينيسيوس جونيور في المركز الثاني وكارفخال في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً.

فيما فاز ريال مدريد بجائزة أفضل فريق لكرة القدم وأنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب للرجال وكيليان مبابي بالمشاركة مع هاري كين بجائزة "غيرد مولر" كأفضل هدّاف.