نشر الأربعاء ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الاتحاد مع الأهلي على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في العاشرة (بتوقيت دبي) والتاسعة (بتوقيت مكة) من مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي.

قبيل صافرة البداية نستعرض أرقام فريقي "النمور" و "الراقي" هذا الموسم:



نادي الاتحاد

يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، نادي الهلال.

فاز في 7 مباريات مقابل تلقي هزيمة واحدة، وسجّل لاعبوه 21 هدفاً فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

ووصل للدور ربع النهائي في كأس الملك السعودي، بعد تجاوز عقبة نادي الجندل بثنائية في دور الـ 16.

نادي الأهلي

يقع في المركز الثامن على سلم ترتيب دوري "روشن"، بـ11 نقطة.

حقق الفوز في 3 مباريات مقابل الخسارة في مثلها، وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 12 هدفاً واهتز شباكهم 8 مرات.

ودّع كأس الملك السعودي من دور الـ32، على يد نادي الجندل، إذ خسر أمامه بهدفين لواحد.

وخسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام نادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 1/4 عقب نهاية المباراة بالتعادل 1/1.

كريم بنزيما

لعب المهاجم الفرنسي (36 عاماً) 9 مباريات بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

رياض محرز

شارك المهاجم الجزائري (33 عاماً) في 12 مباراة بجميع البطولات، أحرز فيها هدفين وصنع 4.

تختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه الفوز في ديربي جدة، فما رأيك؟