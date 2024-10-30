دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ المدرب يورغن كلوب على منتقدي اختياره للعمل مع شركة ريد بول، كمدير عمليات كرة القدم في الشركة، بداية من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

ولم يحظَ قرار كلوب برضا بعض الجماهير، من بينهم أنصار نادي ماينز الألماني، الذي سبق أن لعب له وتولى تدريبه، إذ رفعوا لافتة خلال إحدى المباريات كتبوا عليها: "هل نسيت كلّ ما قدمناه لك؟"

وقال يورغن كلوب، في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "لا يمكنك اتخاذ قرارك اعتمادًا على ردود الفعل، عمري 57 عامًا ولا يزال بإمكاني العمل لبضع سنوات أخرى، لكنني لم أر نفسي على الهامش (على خط الملعب) في الوقت الحالي، كان من الواضح دائمًا، أنني لن أفعل شيئًا".

وأضاف: "ثمّ ظهرت قصة عرض من ريد بول، وكانت فرصة رائعة، ولابد أن أكون صادقًا بشأن ذلك، لم أكن أرغب في إزعاج أي شخص، على الإطلاق، وأنا أحب كلّ الأندية التي لعبت لها سابقًا، ولكنني لا أعرف ما الذي كان بوسعي أن أفعله لإسعاد الجميع".

وسيقدم كلوب المشورة للأندية التي تعود ملكيتها إلى شركة ريد بول، بما في ذلك التدريب وتطوير اللاعبين والانتقالات.

وتملك الشركة أندية آر بي لايبزيغ الألماني وريد بل سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بولز الأمريكي وريد بل براغانتينو البرازيلي، كما تملك حصة أقلية في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقال كلوب: "لقد كان لدي دائمًا شعور بأن المدرب هو الشخص الأكثر وحدة في النادي في كثير من الأحيان، في الأساس، أنا مستشار، وآمل أن أتمكن من جلب الهدوء بطرق مختلفة، وفي مواقف أخرى، تقييم الأمور بشكل صحيح ومساعدة المدربين".

وأتمّ: "لكنني أريد فقط أن أدعم، وليس أن أتدخل، لأنني أعلم مدى الاضطراب الذي قد يسببه ذلك، وبدلاً من ذلك، أريد أن أنقل خبرتي وعملي إلى العالم الذي أعرفه على أفضل وجه".