ارتدى قناعًا.. تفاعل مع طريقة احتفال عمر مرموش بهدفه في كأس ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عمر مرموش هدفًا، ساعد من خلاله في فوز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1/2، على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ونجح مرموش في تسجيل هدفه عند الدقيقة 70 من زمن المباراة، إذ تجاوز لاعبي المنافس، ثمّ سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وخلال احتفاله بهدفه، ارتدى اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، قناعًا قبل أن يحمل عامود زاوية الملعب، مما أثار تفاعلاً بين مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا).

وصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 18 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.