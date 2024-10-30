(CNN) – أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عفوا عن ثلاثي نادي الزمالك المصري الذي تم توقيفه على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وفق ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد "يعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين في أبوظبي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر".

ومن جانبها، كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الثلاثاء، عن إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك الذين تم توقيفهم من قِبل السلطات الإماراتية في أبوظبي في وقت سابق.

وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قالت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس 3 متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كلّ منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم".

وأضافت: "وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وتابعت: "أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذاً بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، من بينها موقع صحيفة بوابة الأهرام الحكومية، أن الثلاثي الذي تمّ الحكم عليه من قِبل محكمة أبوظبي الجزائية، هم مدير الكرة في نادي الزمالك، عبدالواحد السيد، واللاعبين مصطفى شلبي ودونجا.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان: "أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، عن نجاح التنسيق والتواصل الذى جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الاماراتية، في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين، وذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية، وارتكازاً على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات".