دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز التعاون على النصر بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، كانت النتيجة تشير لتقدم التعاون، قبل أن يتحصل منافسه على ركلة جزاء.

ونفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو الركلة إلا أنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدفٍ بل سددها خارج المرمى، وحينها احتفل لاعبو نادي التعاون بإهدار النجم البرتغالي للركلة.

وأظهرت لقطة مصورة متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لاعب التعاون، متعب المفرج، وهو يتوجه نحو رونالدو ويحتفل أمام وجهه، مما أثار جدلاً.