دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تجمع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مع البطل السابق بفنون القتال المختلطة في UFC، حبيب نورمحمدوف في أبوظبي.

الصورة المتداولة نشرها حبيب نورماغوميدوف على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام بتعليق قال فيه: " لقد كان شرفًا كبيرًا أن أتشارك البساط مع سموه في أبوظبي".

من جهته نشر الشيخ طحنون صورة أخرى مع الفريق في الموقع على صفحته بمنصة انستغرام، قائلا بتعليق: "‎استمتعنا بالتدريب مع بطل ’يو أف سي‘ السابق للفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف خلال حضوره أسبوع أبوظبي للتحدي".

وتابع الشيخ طحنون قائلا: "‎رياضة الفنون القتالية المختلطة أصبحت تتمتع بانتشار واسع في المنطقة، مما يبرز أهمية اللياقة البدنية والقوة الذهنية. ستواصل أبوظبي دورها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات في هذه الرياضة".