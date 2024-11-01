"وصل الغالي".. هكذا أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع مدربه الجديد

(CNN) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المدرب البرتغالي، روبين أموريم، لقيادة الدفة الفنية للفريق خلفا للهولندي إيريك تن هاغ، الجمعة.

وكتبت صفحة اليونايتد الرسمية الناطقة باللعة العربية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وصل الغالي... روبن أموريم مديرًا فنيًا جديدًا لليونايتد".

وأعلن نادي "الشياطين الحمر" في بيان عبر موقعه الرسمي أن أموريم سيتولى الإدارة الفنية للفريق حتى يونيو/حزيران من عام 2027 مع خيار التمديد لمدة موسم.

وأشار اليونايتد إلى أن المدرب البرتغالي سينضم للفريق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد إنهاء التزاماته مع فريقه الحالي، سبورتنغ لشبونة.

وأكد اليونايتد أن المدرب المؤقت الحالي، رود فان نستلروي، سيبقى على رأس الإدارة الفنية للفريق حتى يتولى أموريم زمام الأمور.

وتألق المدرب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما مع فريقي براغا وسبورتنغ لشبونة في البرتغال إذ قاد الأول إلى تحقيق المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز في موسم 2019-2020، وفاز معه بكأس الرابطة في حين تُوج بلقب الدوري مرتين مع لشبونة محققا معهم أول لقب دوري منذ 19 عاما.

ويأتي أموريم في مدة صعبة بتاريخ مانشستر يونايتد إذ يقبع النادي صاحب أكثر عدد بطولات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز 14 هذا الموسم ويبتعد بـ7 نقاط عن مراكز الهبوط.