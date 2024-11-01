(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة، مع لقطة دخول مدرب مانشستر يونايتد الجديد، روبن أموريم، بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحدى مباريات منتخب بلديهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014.

ويعود الفيديو إلى مباراة اُقيمت في 6 سبتمبر/أيلول من عام 2013 ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2014 في البرازيل، ضد منتخب إيرلندا الشمالية.

واستُبدل رونالدو في الوقت بدل الضائع بعد أن حسمت البرتغال المباراة برباعية مقابل هدفين لصالحها، ليدخل مكانه اموريم كبديل.

ويكبر اموريم رونالدو بأسبوع تقريبا فقد وُلد في 27 يناير/ كانون الثاني من عام 1985 في حين وُلد كريستيانو في 5 فبراير/شباط من العام نفسه.

وخاض أموريم 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال بين عامي 2010 و2014، إذ كان حينها لاعبا في نادي بنفيكا البرتغالي.

وأعلن اليونايتد عن أن المدرب البرتغالي سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للهولندي إيريك تن هاغ.