السعودية.. أول تعليق من رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشكر لجماهير النصر على دعمهم ومساندتهم للفريق، خلال مواجهة بين "العالمي" والهلال، على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل رونالدو (39 عاما) ورفاقه بهدف لمثله مع ضيفهم الهلال، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وعقب المباراة، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة من المباراة، وعلق قائلا: "المعركة لم تنتهِ بعد، شكرا لكم جميعا على دعمكم اليوم".

بهذا التعادل، وصل الهلال للنقطة 25 في المركز الأول على سلم ترتيب دوري "روشن"، فيما وقع النصر في المركز الثالث بـ19 نقطة.

ويمتلك رونالدو 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين، عقب خوضه 7 مباريات في المسابقة هذا الموسم 2025/2024.