تداول فيديو لرد فعل رونالدو على هتافات جماهير الهلال باسم ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يظهر رد فعل لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو على هتافات جماهير الهلال باسم ليونيل ميسي، خلال مباراة بين النصر و "الأزرق الهلالي" على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة.

ففي الشوط الأول ردد مشجعو الهلال في المدرجات هتافات باسم ميسي، ولم يقم رونالدو بأي حركة تعبر عن غضبه مما سمعه، بل طالبهم بترديد المزيد من هذه الهتافات.

وشهدت السنوات الماضية منافسة كبيرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ تبادلا تصدر مشهد لعبة كرة القدم حول العالم.





وتعادل رونالدو ورفاقه مع ضيفهم الهلال بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي لموسم 2025/2024.