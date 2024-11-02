دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل مارسيلو، ظهير نادي فلومينينسي، في مشادة مع مدربه مانو مينيزس، خلال مباراة الفريق مع غريميو، على أرض ملعب الأول، فجر السبت، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+)، كان مارسيلو يستعد للدخول إلى المستطيل الأخضر، قبل أن يتبادل بعض الكلمات مع مدربه خلال تواجدهما على خط الملعب.

وحينها قام مانو مينيزس بدفع مارسيلو وإعادته لدكة البدلاء وإشراك لاعب آخر، مما أثار غضب الظهير البالغ من العمر 36 عاماً.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة فلومينينسي وضيفه غريميو، في الجولة الـ32.

وفي موسم 2024/2023، لعب مارسيلو 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.