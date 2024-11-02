صلاح يقود ليفربول لفوز جديد.. ويفض الشراكة مع روبي فاولر في رقم مميز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلاله في فوز نادي ليفربول على نادي برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 1/2، في مباراة على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف صلاح عند الدقيقة 72 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد هزّه لشباك برايتون أند هوف ألبيون، فضّ النجم المصري الشراكة مع اللاعب السابق روبي فاولر على المركز الثامن في سلم ترتيب هدافي البريميرليغ على مر التاريخ.

كان صلاح متساويًا مع روبي فاولر بعدد الأهداف برصيد 163 هدفاً لكل واحد منهما، قبل أن يصل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى للهدف رقم 164.