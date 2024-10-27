نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلاله في تعادل نادي ليفربول مع نظيره أرسنال 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الإمارات، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف صلاح عند الدقيقة 81 من زمن المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد هدفه في مرمى "الغانرز"، حقق النجم المصري، البالغ من العمر 32 عامًا، أرقامًا قياسية جديدة في مسابقة البريميرليغ.

وتقدم محمد صلاح على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، إذ أصبح في المركز الثامن برصيد 163 هدفًا، بالتساوي مع اللاعب السابق روبي فاولر.

كان بحوزة صلاح 162 هدفًا في المركز التاسع بالتساوي مع اللاعب السابق جيرمان ديفو، قبل أن يهزّ شباك نادي أرسنال ويتقدم مرتبة واحدة.

كما وصل محمد صلاح للهدف رقم 10 أمام "الغانرز" في مسابقة البريميرليغ، ليكون ثاني هدّافي مواجهات الفريقين تاريخيًا.