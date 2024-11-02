دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه الهولندي إريك تين هاغ رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد مغادرته لمنصب المدير الفني لفريق "الشياطين الحمر".

وأنهت إدارة مانشستر يونايتد عقد تين هاغ بعد سوء النتائج في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، قبل أن تعيّن البرتغالي روبين أموريم بدلاً عنه.

وقال إريك تين هاغ في بيان: "أعزائي المشجعين، اسمحوا لي في البداية أن أشكركم، شكراً لكم على تواجدكم دائماً من أجل النادي، سواء داخل ملعبنا أو خارجه، دعمكم كان لا يتزعزع، كانت الأجواء في ملعب أولد ترافورد دائماً مثيرة، بفضلكم، لقد شعرت بذلك مرات عدّة".

وأضاف: "كما كان الأمر في المباريات خارج الديار أيضاً، إذ كان من الرائع بالنسبة لي وللفريق سماع هتافاتكم تجتاح ملاعب المنافسين، سواء كانت المباراة في إنجلترا أو خارجها أو خلال الجولات الصيفية، لقد استمتعت دائماً بلقاء مشجعي الفريق في جميع أنحاء العالم".

وتابع قائلاً: "أود أن أشكركم على منحي هذا الشعور وعلى دعمكم، كما أود أن أشكر الموظفين في كل أقسام النادي على دعمهم المستمر في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأردف تين هاغ: "لقد فزنا بكأسين، وهما إنجازان سأظل أحتفظ بهما طيلة حياتي، بالطبع، كان حلمي هو جلب المزيد من الكؤوس إلى خزانة النادي، ولكن للأسف، انتهى هذا الحلم".

وأتمّ المدرب الهولندي: "أتمنى لجميع مشجعي مانشستر يونايتد النجاح والألقاب والمجد، لقد ساعدني دعمكم والدفء الذي تلقيته من الجميع في النادي على الشعور وكأنني في بيتي، أشكركم على هذا الفصل من حياتي".