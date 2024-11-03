لاعب ليفربول يصف صلاح بـ "الأسطورة".. إليك ما قاله عن النجم المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف جو غوميز، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق، محمد صلاح، بـ"الأسطورة"، بعد أن نجح النجم المصري في تحطيم الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى.

كان صلاح قد سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز "الريدز" على برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 1/2، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وبعد هزّه لشباك برايتون أند هوف ألبيون، فضّ محمد صلاح الشراكة مع اللاعب السابق روبي فاولر على المركز الثامن في سلم ترتيب هدافي البريميرليغ على مر التاريخ.

وكان صلاح متساوياً مع روبي فاولر بعدد الأهداف برصيد 163 هدفاً لكل واحد منهما، قبل أن يصل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى للهدف رقم 164.

وقال غوميز في حوار مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، الأحد، حول تجاوز محمد صلاح لروبي فاولر: "الآن، أعتقد أن هناك عدداً لا يُحصى من الأرقام القياسية التي حققها صلاح، أليس كذلك؟..ولا ينبغي لنا أن نغفل مدى ضخامة هذه الأرقام لمجرد أنه يواصل تحطيمها".

وأضاف: "أعتقد أنها أرقام ضخمة، أنه أسطورة، وسيظل هكذا دائماً في النادي، من الرائع أن أكون جزءاً من مسيرة صلاح، وأن أشهد ما حققه".