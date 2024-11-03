بتدوينة على "إكس".. محمد صلاح يوجّه رسالة إلى جماهير ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إنه لن ينسى الشعور الذي ينتابه عند تسجيل الأهداف في شباك المنافسين على أرض ملعب "أنفيلد"، معقل نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد، صورة تظهر احتفاله بأحد أهدافه مع أنصار "الريدز"، وعلّق قائلاً: "قمة جدول الترتيب، هو المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، كلّ الفرق تفوز في المباريات لكن هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نريده".

وأضاف: "شكراً لكم (الجماهير) على دعمكم في الليلة الماضية، مهما حدث، لن أنسى أبداً شعور تسجيل (الأهداف) في (ملعب) أنفيلد".

كان محمد صلاح قد سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز "الريدز" على برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 1/2، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويمتلك صلاح (32 عاماً) برصيده 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 10 مباريات في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024.