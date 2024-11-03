دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، على الانتقادات التي تلقاها في الآونة الأخيرة بسبب مستواه مع الفريق.

كان محرز قد سجّل هدفين وصنع 4 خلال 13 مباراة خاضها مع فريق "الراقي" بمختلف مسابقات موسم 2025/2024.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أن أداءه مرتبط بالأداء الجماعي للفريق، مُعترفاً بأنه لم يعد كما كان في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رياض محرز في مؤتمر صحفي، الأحد: "من حيث الأرقام، في الموسم الفائت ساهمت في إحراز الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، أنا جزء من المنظومة، عندما يكون الفريق في حالة جيدة يكون أدائي أفضل، أنا لستُ لاعباً فردياً".

وأضاف: "كثير من الكلام يُقال عن تراجع حالتي البدنية، وأي لاعب قد يتلقى انتقادات في هذا الشأن، أنا هنا في ظروف وبيئة مختلفة، أنا لستُ ذات اللاعب الذي كان في مانشستر سيتي، لكن أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي".

وحول تباين أداء ونتائج الفريق بين الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، قال محرز: "الأداء والنتائج الجيدة في المسابقة الآسيوية منحنا الثقة على الاستمرار على ذات النهج، لكن في الدوري قد خسرنا بعض المباريات رغم أننا كنا نستحق الفوز، وهذا يؤثر على ثقتنا في المسابقة نفسها، هناك عدم توازن في الفريق، قد لا نملك اللاعبين المناسبين في كلّ مركز".

ويستعد رياض محرز ورفاقه لمواجهة نادي الشرطة العراقي على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.