دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي الاتفاق، تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد، من نظيره القادسية بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه الخسارة الرابعة لنادي الاتفاق في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، ليقع في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 11 نقطة.

وأظهرت لقطات مصورة، متداولة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، جيرارد وهو يطالب لاعبيه بتحية الجماهير المتواجدة في المدرجات قبل مغادرة المستطيل الأخضر.

وعند توجيه ستيفن جيرارد التحية لأنصار فريقه، قام المشجعون بإطلاق صافرات استهجان ضدّه، إذ لا يشعروا بالرضا تجاهه نظرًا لسوء النتائج في الموسم الحالي.