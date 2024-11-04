دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على تدوينة نشرها محمد صلاح عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، قد أثارت تكهنات حول مستقبله مع "الريدز".

جاء في تدوينة صلاح، الذي ينتهي عقده في نهاية موسم 2025/2024: "قمة جدول الترتيب، هو المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، كلّ الفرق تفوز في المباريات لكن هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نريده".

وأضافت: "شكرًا لكم (الجماهير) على دعمكم في الليلة الماضية (السبت)، مهما حدث، لن أنسى أبدًا شعور تسجيل (الأهداف) في (ملعب) أنفيلد"، ليعتبر البعض أنها إشارة عن رحيل محمد صلاح في الصيف المقبل.

قال سلوت في مؤتمر صحفي، الاثنين، حول تدوينة النجم المصري: "لا أتابع منشورات لاعبي فريقي على منصات التواصل الاجتماعي، بل أتحدث معهم فقط، وهذا ما لا يمكنكم فعله، إنها ميزة أتمتع بها، صلاح في مكانة جيدة للغاية منذ وصوله إلى ليفربول وفي الوقت الحالي".

وأضاف: "آمل أن ينشر مو منشورًا بعد غد ويوم السبت مرة أخرى، ما قاله في ذلك ليس مهمًا بالنسبة لي، ما يهم هو كيف يلعب وما يقوله لي عندما نجري محادثات، هذا هو المهم وليس كيف تفسرون أحد منشوراته".

وتابع أرني سلوت: "لم أتحدث معه عن هذا الأمر (منشوره)، لقد تحدثنا عن باير ليفركوزن، لأن هذا الفريق يستحق كل اهتمامنا بسبب الجودة التي يتمتع بها".

وعن مستوى محمد صلاح، قال: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مستواه يتراجع، الأمر ليس كما تراه من حيث أرقامه ووقت لعبه، ما أعرفه أن مو في مكان جيد في الوقت الحالي".

ويستعد صلاح ورفاقه لمواجهة باير ليفركوزن في ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.