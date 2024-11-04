غياب سعود عبد الحميد عن المشاركة مع نادي روما.. ماذا قال رينارد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى اللاعب السعودي سعود عبد الحميد من عدم المشاركة مع روما الإيطالي خلال مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

كان الظهير، البالغ من العمر 25 عامًا، قد اقتصرت مشاركته مع فريق "الذئاب" على مباراتين فقط، ولم يشارك في آخر 6 مباريات على الإطلاق.

في حوار مع الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، قال المدرب هيرفي رينارد عن المواهب في كرة القدم السعودية: "لدينا لاعبين صغار، مثل اللاعبان اللذان غادرا إلى بلجيكا، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في الأسبوع الماضي، انتصر فريقهما على أندرلخت وسجّل مروان هدفين، وهذا أمر جيد للكرة السعودية، التجربة الجديدة في كرة القدم مختلفة وأعتقد أن هذا خيار ممتاز لهما".

وأكد رينارد على أن سعود عبد الحميد سيبذل كلّ ما بوسعه لحجر مكانه في التشكيل الأساسي لروما.

قال هيرفي رينارد: "سعود غادر البلاد، وهذا وضع مختلف، لكن لا يشارك، رغم ذلك أنا أثق بموهبته، وبأنه سيقاتل من أجل اللعب أساسياً مع روما".

وتابع قائلاً: "لدينا مواهب أخرى في الدوري السعودي، كنتُ أشاهد نادي القادسية، هناك عبد العزيز العثمان، يؤدي بشكل جيد، وليس أمراً سهلاً أن تكون أساسياً مع القادسية بظل وجود لاعبين رفيعي المستوى، وفي ضمك يوجد أيمن فلاتة، لاعب مميز أيضاً، وسعيد جداً عندما سجل محمد القحطاني بقميص الهلال، لقد كان معنا في وقت سابق، وهؤلاء هم مستقبل المنتخب الوطني، ولكن الأهم هو التركيز من أجل التأهل لكأس العالم، هذا هو أهم شيء".

وأشار رينارد إلى أنه لديه "إيمان كامل" بقدرة منتخب "الأخضر" على الوصول لمونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ولفت هيرفي رينارد إلى أن للجماهير السعودية دور كبير في تحقيق الفريق للانتصارات على المنتخبات المنافسة.