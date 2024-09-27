مشاركة سعود عبدالحميد للمرة الأولى مع فريق روما تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر السعودي سعود عبدالحميد للمرة الأولى بقميص نادي روما الإيطالي، خلال مواجهة الأخير لمنافسه أتليتيك بيلباو الإسباني، على أرض ملعب "الأولمبيكو"، الخميس، في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لموسم 2025/2024.

ودخل سعود عبدالحميد إلى المستطيل الأخضر عند الدقيقة 71 من زمن المباراة، بدلا عن زميله محمد شيليك.

وساعد الظهير البالغ من العمر 25 عاما في تعادل فريق "الذئاب" مع ضيفه أتليتيك بيلباو بهدف لمثله.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع أول ظهور لسعود عبدالحميد مع النادي الناشط في الدوري الإيطالي.

وكان عبدالحميد انضم لفريق "الذئاب" في أواخر أغسطس/ آب الماضي، ولم يشارك في المباريات الثلاث الأولى على الإطلاق.