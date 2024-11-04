(CNN) – انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تقنية حكم الفيديو المساعد أتيلا كاراوغلان بعد فوز نادي فنربخشة الدراماتيكي 3-2 على طرابزون سبور، قائلاً إن المساعد كان مشغولاً للغاية "بشرب الشاي التركي" بدلاً من المشاهدة حيث تم حرمان فريقه من المطالبة بركلة جزاء. ومضى مورينيو في انتقاد مستوى التحكيم في تركيا، وقال إنه لم يطلع على "الحقيقة الكاملة" قبل انضمامه إلى النادي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق إن تراكم المشاعر جاء من الاضطرار إلى القتال ضد "الكثير من الأشخاص الأقوياء".

وجاء هدفا الفريق المضيف من ركلتي جزاء بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، بينما حُرم فنربخشة من ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية بعد أن بدا أن الكرة اصطدمت بيد أحد المدافعين.

أزعجت التدخلات من حكم الفار، مورينيو، الذي قال لـ beIN Sports Turkiye بعد المباراة: "نحن لا نريده كحكم VAR مرة أخرى"، مضيفاً أن للحادثة "رائحة سيئة" وأن فريقه كان يقاتل ضد "النظام".

وقال مورينيو: "رجل المباراة أتيلا كاراوغلان، لم نره، لكنه كان الحكم".

وتابع المدرب البرتغالي عن حكم الفار: "أعتقد أنني أتحدث نيابة عن كل مشجعي فنربخشة، فنحن لا نريده مرة أخرى. نحن لا نريده لأن رائحة الأمر كريهة. رائحته سيئة، لا نريده"، وأردف: "أعرف ما قيل لي حتى قبل مجيئي، لم أصدق. إن الأمر أسوأ مما قيل لي".

وأردف "السبيشال وان": "لكني أفضل أن أكون في هذا الجانب. الأمر أكثر صعوبة، لأننا نلعب ضد خصمنا، منافس جيد لديه الكثير من اللاعبين الجيدين والمدرب التاريخي لكننا نلعب ضد النظام"، وأضاف: "اللعب ضد النظام هو أصعب شيء. الليلة نلعب ضد فريق جيد، وأمام أجواء قوية، وضد تقنية VAR وضد النظام".

وفسر مورينيو سبب احتفاله الجنوني قائلا: "لذلك كان الأمر صعبًا للغاية، ولهذا السبب احتفلنا كثيرًا بهذا النصر لأنه أمر لا يصدق الفوز بهذه المباراة ضد العديد من الأشخاص الأقوياء".

وتابع: "لن نستسلم، نحن نعرف ما لدينا، وألوم مسؤولي فريق فنربخشة الذين أحضروني إلى هنا، لقد أخبروني بنصف الحقيقة فقط، ولم يخبروني بالحقيقة كاملة. لو قالوا لي الحقيقة كاملة، ربما كنت لن آتي".

وقال المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين إن حكم تقنية "الفار" كان مشغولاً للغاية "بشرب الشاي التركي" بحيث لم يتمكن من التدخل عندما يتعلق الأمر بنداءات فريقه، ودعا مشجعي كرة القدم الأتراك إلى التحدث ضد مستوى التحكيم في البلاد قبل المغادرة من المقابلة.

وقال عن الحكم يسبب حالة تخص فريقه: "هناك تفسيران إما أنه كان نائما أو كان يحتسي الشاي".

وأضاف مورينيو: "لذلك دعونا نضحك. في النهاية، أنا أعمل في تركيا، فهي ليست بلدي. أنا أهتم لأنها وظيفتي والنادي. إذا كنت تركيًا فيجب أن تهتم".

ووجه "مو" رسالة للأتراك قائلا: "إذا كنت تركيًا، يجب أن تتحدث علنا، يجب أن تقول ما يجري عامًا بعد عام"، وتابع: "يجب عليك أن تفعل ذلك، وليس أنا. لأنه حينها سأكون الشخص الذي يتعرض للهجوم، الشخص الذي سينتقده النظام. أنا الشخص الذي سيحاول النظام معاقبته، وسأكون الشخص الذي سيحاول النظام إغلاق فمي. نحن نظيفون".

وسجّل متوسط الميدان سفيان أمرابط هدفًا، ساهم من خلاله في فوز نادي فنربخشة على نظيره طرابزون سبور بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، كانت النتيجة تشير للتعادل 2/2، قبل أن ينجح أمرابط في تسجيل الهدف الثالث لناديه فنربخشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.