Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."سيحاول النظام إغلاق فمي" و"الحكم كان يحتسي الشاي".. تصريحات نارية من مورينيو بعد مباراة فنربخشة - CNN Arabic

"سيحاول النظام إغلاق فمي" و"الحكم كان يحتسي الشاي".. تصريحات نارية من مورينيو بعد مباراة فنربخشة

رياضة
نشر
4 دقائق قراءة
"سيحاول النظام إغلاق فمي" و"الحكم كان يحتسي الشاي".. تصريحات نارية من مورينيو بعد مباراة فنربخشة
Credit: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

(CNN) – انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تقنية حكم الفيديو المساعد أتيلا كاراوغلان بعد فوز نادي فنربخشة الدراماتيكي 3-2 على طرابزون سبور، قائلاً إن المساعد كان مشغولاً للغاية "بشرب الشاي التركي" بدلاً من المشاهدة حيث تم حرمان فريقه من المطالبة بركلة جزاء. ومضى مورينيو في انتقاد مستوى التحكيم في تركيا، وقال إنه لم يطلع على "الحقيقة الكاملة" قبل انضمامه إلى النادي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق إن تراكم المشاعر جاء من الاضطرار إلى القتال ضد "الكثير من الأشخاص الأقوياء".

قد يهمك أيضاً

فرحة جنونية من مورينيو بهدف فوز فنربخشة عن طريق سفيان أمرابط

وجاء هدفا الفريق المضيف من ركلتي جزاء بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد، بينما حُرم فنربخشة من ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية بعد أن بدا أن الكرة اصطدمت بيد أحد المدافعين.

أزعجت التدخلات من حكم الفار، مورينيو، الذي قال لـ beIN Sports Turkiye بعد المباراة: "نحن لا نريده كحكم VAR مرة أخرى"، مضيفاً أن للحادثة "رائحة سيئة" وأن فريقه كان يقاتل ضد "النظام".

وقال مورينيو: "رجل المباراة أتيلا كاراوغلان، لم نره، لكنه كان الحكم". 

وتابع المدرب البرتغالي عن حكم الفار: "أعتقد أنني أتحدث نيابة عن كل مشجعي فنربخشة، فنحن لا نريده مرة أخرى. نحن لا نريده لأن رائحة الأمر كريهة. رائحته سيئة، لا نريده"، وأردف: "أعرف ما قيل لي حتى قبل مجيئي، لم أصدق. إن الأمر أسوأ مما قيل لي".

وأردف "السبيشال وان": "لكني أفضل أن أكون في هذا الجانب. الأمر أكثر صعوبة، لأننا نلعب ضد خصمنا، منافس جيد لديه الكثير من اللاعبين الجيدين والمدرب التاريخي لكننا نلعب ضد النظام"، وأضاف: "اللعب ضد النظام هو أصعب شيء. الليلة نلعب ضد فريق جيد، وأمام أجواء قوية، وضد تقنية VAR وضد النظام". 

وفسر مورينيو سبب احتفاله الجنوني قائلا: "لذلك كان الأمر صعبًا للغاية، ولهذا السبب احتفلنا كثيرًا بهذا النصر لأنه أمر لا يصدق الفوز بهذه المباراة ضد العديد من الأشخاص الأقوياء". 

وتابع: "لن نستسلم، نحن نعرف ما لدينا، وألوم مسؤولي فريق فنربخشة الذين أحضروني إلى هنا، لقد أخبروني بنصف الحقيقة فقط، ولم يخبروني بالحقيقة كاملة. لو قالوا لي الحقيقة كاملة، ربما كنت لن آتي". 

وقال المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين إن حكم تقنية "الفار" كان مشغولاً للغاية "بشرب الشاي التركي" بحيث لم يتمكن من التدخل عندما يتعلق الأمر بنداءات فريقه، ودعا مشجعي كرة القدم الأتراك إلى التحدث ضد مستوى التحكيم في البلاد قبل المغادرة من المقابلة.

وقال عن الحكم يسبب حالة تخص فريقه: "هناك تفسيران إما أنه كان نائما أو كان يحتسي الشاي".

وأضاف مورينيو: "لذلك دعونا نضحك. في النهاية، أنا أعمل في تركيا، فهي ليست بلدي. أنا أهتم لأنها وظيفتي والنادي. إذا كنت تركيًا فيجب أن تهتم". 

ووجه "مو" رسالة للأتراك قائلا: "إذا كنت تركيًا، يجب أن تتحدث علنا، يجب أن تقول ما يجري عامًا بعد عام"، وتابع: "يجب عليك أن تفعل ذلك، وليس أنا. لأنه حينها سأكون الشخص الذي يتعرض للهجوم، الشخص الذي سينتقده النظام. أنا الشخص الذي سيحاول النظام معاقبته، وسأكون الشخص الذي سيحاول النظام إغلاق فمي. نحن نظيفون". 

وسجّل متوسط الميدان سفيان أمرابط هدفًا، ساهم من خلاله في فوز نادي فنربخشة على نظيره طرابزون سبور بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، كانت النتيجة تشير للتعادل 2/2، قبل أن ينجح أمرابط في تسجيل الهدف الثالث لناديه فنربخشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.