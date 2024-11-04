فرحة "جنونية" من مورينيو بهدف فوز فنربخشة عن طريق سفيان أمرابط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل متوسط الميدان سفيان أمرابط هدفًا، ساهم من خلاله في فوز نادي فنربخشة على نظيره طرابزون سبور بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي.

ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، كانت النتيجة تشير للتعادل 2/2، قبل أن ينجح أمرابط في تسجيل الهدف الثالث لناديه فنربخشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف، انتاب مدرب نادي فنربخشة، جوزيه مورينيو، فرحة جنونية، إذ ظهر وهو يركض مسرعًا في أرض الملعب قبل أن يحتفل مع أفراد الفريق.

بهذا الفوز، وصل نادي فنربخشة، تحت قيادة مورينيو، للنقطة 23 في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024، بفارق 5 نقاط عن المتصدر، نادي غلطة سراي.