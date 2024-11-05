نصيحة من بنزيما إلى مبابي: سوف "يقتلونك" في هذه الحالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفرنسي كريم بنزيما إنه يجب على مواطنه كيليان مبابي التأقلم على اللعب كمهاجم مع نادي ريال مدريد الإسباني، والتخلي عن فكرة اللعب في الجهة اليسرى على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

في حوار مع برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني، قال بنزيما: "المشكلة بالنسبة لي هي أن مبابي ليس مهاجمًا مركزيًا، في كل مرة يلعب فيها مع منتخب فرنسا في مركز المهاجم، لا يكون جيدًا، هذا ليس مركزه"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لكن المشكلة (في ريال مدريد) هي أنه على اليسار يوجد لاعب آخر بنفس مستواه، لا يمكنك وضع فينيسيوس على اليمين أو كمهاجم مركزي، إذ يحدث جونيور الفارق على اليسار، دعونا نرى كيف سيفعل كارلو أنشيلوتي ذلك".

وتابع: "مبابي ليس لاعباً رقم 9، هناك الكثير من الضغوط في ريال مدريد، هذا ليس باريس سان جيرمان، نصيحة؟..لا ينبغي له أن يستسلم، لا أعتقد أن أنشيلوتي سيغيّر مركز فينيسيوس، فهو الأفضل في العالم الآن في هذا المركز".

وأكمل كريم بنزيما: "يجب على مبابي أن يدرك أنه يجب أن يكون لاعبًا رقم 9، وأن ينسى أمر اليسار، لقد كان جيداً جداً على اليسار في السابق، والآن يجب أن يكون جيداً في مكان آخر".

وأردف: "إذا لم تسجل هدفًا في مباراتين أو ثلاث مباريات، فسوف يقتلونك، عليه أن يتعلم كيف يتعايش مع هذا الأمر، عليه أن يتحمل هذا الضغط، كل مباراة جديدة عليك أن تسجل أهدافًا، لقد جلبوه لهذا الغرض ولديه المستوى المناسب لذلك".

كان بنزيما (36 عامًا) قد قضى 14 عامًا في صفوف فريق "الميرنغي" حقق خلالها الكثير من الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023.