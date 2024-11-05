إطلالة جديدة لنيمار خلال مباراة الهلال واستقلال طهران "تشعل تفاعلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع إطلالة جديدة للاعب نيمار دا سيلفا، خلال مشاركته في مباراة بين الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني، على أرض ملعب الأول، الاثنين.

وشارك نيمار للمرة الأولى بقميص فريق "الأزرق الهلالي" في ملعب المملكة أرينا، ووجهت الجماهير التحية له عند دخوله في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وبدا اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 32 عاماً، بمظهر جديد، إذ صبغ شعره باللون الأصفر الفاتح الأقرب للأبيض.

وشارك نيمار لقرابة 30 دقيقة في المباراة، قبل أن يخرج من المستطيل الأخضر بعد شعوره بآلام في فخذه الأيسر.

وفاز الهلال على ضيفه استقلال طهران بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.