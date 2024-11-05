السعودية.. تصرف نيمار مع إداري في الهلال يثير جدلا

(CNN) – أثار تصرف للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع إداري في نادي الهلال بعد خروجه مصابا في مباراة الفريق أمام استقلال طهران الإيراني الإثنين، غضب قطاع واسع من جماهير "الزعيم".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تعامل نيمار مع من يُعتقد أنه سعود كريري الذي يشغل منصب مدير الكرة في الهلال.

وبدا اللاعب البرازيلي غاضبا من الإداري الذي حاول أن يُهدئ اللاعب البرازيلي أكثر من مرة لكن نيمار كان يفقد أعصابه أكثر في كل مرة.

وكان نيمار قد غادر ملعب المباراة مصابا بعد دقائق قليلة من مشاركته والتي كانت من أولى المشاركات له مع الهلال بعد إصابة دامت أكثر من سنة.

وفي الوقت الذي تعرض فيه النجم البرازيلي للكثير من الانتقادات دافع آخرون عنه مشيرين إلى أن رد فعله كان طبيعيا بسبب تجدد إصابته بعد سنة من الغياب.