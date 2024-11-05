إصابة جديدة لنيمار.. مدرب الهلال يكشف طبيعتها ومدة غياب اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض اللاعب نيمار دا سيلفا للإصابة، خلال مباراة فريقه الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني، على أرض ملعب المملكة أرينا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك نيمار في المباراة لقرابة نصف ساعة فقط، إذ دخل إلى المستطيل الأخضر عند الدقيقة 57، قبل أن يشعر بآلام مما تسبب في خروجه من الميدان في الدقيقة 86.

وبدا اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 32 عاما، غاضبا بعد مغادرته وعند جلوسه على دكة البدلاء.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز فريق "الأزرق الهلالي" على ضيفه استقلال طهران بثلاثية نظيفة، كشف المدرب جورجي جيسوس عن طبيعة إصابة نيمار دا سيلفا.

وأوضح جيسوس أن نيمار يعاني من إصابة عضلية، على أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وعاد نيمار دا سيلفا للمشاركة مع زملائه في الآونة الأخيرة بعد أن غاب عن صفوف الهلال لقرابة عام، بسبب خضوعه لعمل جراحي على أثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة.